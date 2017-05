Avvenire: la prima pagina di domani 25 maggio. Trump in Vaticano, card. Bassetti nuovo presidente Cei, strage di Manchester, strage al largo della Libia

“Avvenire” dedica il suo titolo principale alla visita del presidente americano Trump in Vaticano, nel segno degli auspici di pace. L’editoriale è affidato a Stefania Falasca. La vaticanista di “Avvenire” parla di una “porta che si è aperta”, nello stile tipico di Papa Francesco.

A centro pagina, una grande foto del nuovo presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, nominato dal Pontefice fra i tre nomi proposti dall’Assemblea dei vescovi italiani.

Un titolo di rilievo per la strage di Manchester, con la caccia alla cellula che sarebbe dietro all’attentato compiuto al concerto di Ariana Grande. Il commento è dello scrittore Ferdinando Camon: “ll terrorismo punta ancora più apertamente sulle bambine e sui bambini – argomenta Camon – . Nel corso della storia ha puntato sullo zar, sul re, sull’imperatore, sul figlio dell’imperatore. Erano società verticali, il potere stava in alto: colpendo in alto, lo scardinavi. Tutto chiaro. Ma con l’avvento delle democrazie, tutto si complica: qual è il punto da colpire, qual è la vittima più rappresentativa, più delicata, sulla quale il popolo è più sensibile?”. Spazio anche per un’ulteriore strage del mare: il naufragio al largo della Libia ha provocato una trentina di vittime, con forse una decina i minori annegati.

Tra i temi di “Avvenire”, un’inchiesta sull’integrazione nelle periferie di Diego Motta e un commento sulla giornata dell’Africa di Giulio Albanese. Richiami per l’inserto settimanale “èVita”, che denuncia gli eccessi della medicina riproduttiva all’interno dei nuclei familiari, e “Popotus”, il giornale dei più piccoli.