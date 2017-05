Aggressione a Reggio Calabria: ferito mons. Costantino, parroco della Madonna del Divin Soccorso

Mons. Giorgio Costantino, parroco a Reggio Calabria della Madonna del Divin Soccorso, questa notte è stato aggredito da un gruppo di giovani all’interno del cortile della canonica parrocchiale. Ne dà notizia il settimanale diocesano “Avvenire di Calabria”. I giovani – secondo quanto ricostruito – si sarebbero introdotti nei locali di proprietà della parrocchia forzandone il cancello di ingresso. L’intervento del sacerdote è stato quello di redarguire gli stessi che hanno reagito aggredendolo con “ferocia a tal punto che è stato uno di essi a far allontanare il gruppo ravvisando la possibilità di aver colpito a morte il sacerdote. Mons. Costantino è riuscito ad allertare le forze dell’ordine e i soccorsi. Trasferito immediatamente presso il nosocomio cittadino è attualmente “in coma. In queste ore è sottoposto a un delicato intervento chirurgico”. Lo scorso anno il centro d’ascolto parrocchiale fu vandalizzato da ignoti, episodio che già all’epoca fu denunciato da mons. Costantino. Per anni direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale della Calabria, è stato chiamato, per diverso tempo, come portavoce, per i giornalisti in lingua italiana, dei Sinodi de Vescovi.

“A nome del nostro arcivescovo. mons. Giuseppe Fiorni Morosini – dice il vicario generale, mons. Gianni Polimeni – eleviamo al Signore una grande preghiera e invochiamo l’intercessione della Beata Vergine Maria” per la salute di mons. Costantino. Mons. Morosino è a Roma per partecipare all’Assemblea della Cei in corso in Vaticano.