Venezuela: mons. Moronta (San Cristóbal) ai funerali di uno studente, “chiediamo giustizia”

Dolore e condanna per la morte di uno studente dell’Università cattolica del Tachira, durante le manifestazioni di piazza contro il governo in Venezuela, è stata espressa dal vescovo di San Cristóbal, mons. Mario Moronta, che ha presieduto, il 20 maggio, i funerali del giovane Daniel Rodriguez. “Vi offriamo la nostra voce di consolazione – ha detto mons. Moronta -, che è anche la voce di profeti che continuano ad annunciare il Vangelo di liberazione nel nostro Paese, denunciare la cattiveria, la violenza e l’irrazionalità che si sono impadroniti della nostra società, per pretendere la giustizia e chiedere a chi ha commesso questo assassinio di convertirsi e cambiare atteggiamento”. Anche l’Università Università cattolica del Tachira ha diffuso una nota di forte condanna “dell’omicidio del giovane studente”, chiedendo alle autorità di “chiarire i fatti e punire giustamente i colpevoli”. L’ateneo cattolico ha dichiarato tre giorni di lutto. Intanto non si fermano le contestazioni e gli scontri: secondo l’opposizione, sono 57 le vittime della repressione dall’inizio delle proteste il 1° aprile.