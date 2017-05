Trump: Amnesty, “ascolti le parole di Papa Francesco: costruire ponti, non muri”

“Papa Francesco ha parlato con decisione in favore della libertà, della giustizia e della necessità di costruire ponti e non muri. Il presidente Trump farebbe bene a dar retta a queste parole”. Lo ha detto John Dalhuisen, direttore per l’Europa di Amnesty International, in vista dell’incontro di domani in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente Usa Donald Trump. “Il Papa ha anche messo in guardia contro l’ascesa del populismo – ha precisato Dalhauisen – e ha sottolineato l’importanza di aprire i nostri cuori e confini ai rifugiati che fuggono da guerre e conflitti. Anche se una sua ‘conversione di Damasco’ appare improbabile di fronte alle sue posizioni negative in materia di diritti umani, il presidente Trump dovrebbe seguire l’esempio del Papa e usare la sua influenza per sostenere i diritti umani sia negli Usa che a livello internazionale”.