Spiritualità: Bisceglie, il 27 e il 28 maggio il X Cammino delle Confraternite delle diocesi di Puglia

“Per la decima volta celebreremo il cammino della confraternite delle diocesi di Puglia dal 27 al 28 maggio 2017. I nove cammini che hanno preceduto quello del 2017 hanno evidenziato la grande vitalità delle confraternite pugliesi”. Lo scrivono in una lettera ai fedeli, mons. Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e assistente ecclesiastico delle confraternite d’Italia, e Francesco Antonetti, presidente della Confederazione confraternite d’Italia, in previsione del “X Cammino delle Confraternite delle diocesi di Puglia” (Bisceglie, 27 e 28 maggio). L’incontro sarà presentato giovedì 25 maggio nel corso di una conferenza stampa (ore 10, nella concattedrale). Interverranno, tra gli altri, mons. Franco Lorusso, vicario episcopale di Bisceglie, don Mauro Camero, delegato della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie per il X Cammino delle confraternite, e Franco Zito, coordinatore regionale della Confederazione delle confraternite diocesi d’Italia. “Ho la gioia di ospitare in questa arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie il X Cammino regionale delle Confraternite nella ricorrenza giubilare del diciannovesimo centenario del martirio e dell’ottavo centenario dal rinvenimento delle Reliquie dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone, patroni della città di Bisceglie e dell’Arcidiocesi”, commenta in una nota l’arcivescovo Giovan Battista Pichierri.