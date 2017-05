Solidarietà: Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore, al via la campagna “Creiamo lavoro in Africa”

In vista del prossimo G7, il Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore, organizza una conferenza stampa per presentare la campagna “Creiamo lavoro in Africa”, domani, mercoledì 24 maggio, a Roma, dalle 16 alle 17, presso la Sala stampa della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio in Via della Missione, 4. Nel corso del pomeriggio verrà presentata la campagna di sensibilizzazione per “informare la società italiana che, grazie ai nuovi Fondi Ue ed italiani per l’Africa ci sono nuove opportunità di reciproco sviluppo sostenibile per le Aziende interessate a collaborare, in tanti progetti di lavoro e sviluppo, richiesti dai missionari e dalle comunità locali”. Quindi lo scopo principale della campagna sarà “sensibilizzare i cittadini, le Pmi italiane ed europee e gli enti industriali a creare lavoro nei Paesi d’origine ed evitare il dramma dell’emigrazione forzata e le molteplici conseguenze devastanti sia dal punto di vista politico che umanitario”. Nel progetto sono coinvolte microimprese con microprogetti sostenuti dai missionari in Africa da oltre trenta anni. “Tale lavoro – si legge in una nota – si è distinto in una forte convergenza pur nelle diverse modalità operative dei soggetti coinvolti: cittadini, aziende ed enti avviando e sostenendo il lavoro di tanti capifamiglia, creando microimprese e vincere la povertà. Infatti grazie ai nuovi Fondi dell’Unione europea si stanno realizzando importanti progetti, finalizzati ad incoraggiare le famiglie a non emigrare, ma a costruire il loro futuro sulle loro terre”. Parteciperanno alla conferenza stampa il deputato Gian Luigi Gigli, mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma e cappellano della Camera Dei deputati, Giuseppe Rotunno, segretario nazionale del Comitato, e i soggetti della società civile interessati.