Primo Mazzolari: Hong Kong, presentazione “Tu non uccidere” in cinese. Card. Tong: “la sua teologia della pace è attualissima”

Hong Kong: presentazione del libro "Tu non uccidere" di don Mazzolari in cinese. Al centro il cardinale Tong

La versione cinese del “Tu non uccidere” di don Primo Mazzolari “colpisce per quella goccia di sangue realizzata nell’ultimo carattere indicante l’uomo e che buca la copertina”. Don Bruno Bignami, presidente della Fondazione Mazzolari di Bozzolo (diocesi di Cremona), postulatore della causa di don Primo, racconta in presa diretta, da Hong Kong, la trasferta per la presentazione del volume “Tu non uccidere” (apparso la prima volta nel 1955) tradotto in lingua cinese. “I due momenti ufficiali hanno riscosso molto interesse. Il primo – spiega don Bignami – ha visto la presenza straordinaria del card. John Tong, vescovo della diocesi. Presso la sala dei laici nell’Holy Cross Center (San Wan Ho), sede della Commissione diocesana giustizia e pace, nel cuore dell’isola di Hong Kong, domenica 21 maggio alle ore 15, si è tenuto l’atteso evento”. Folta la presenza di cinesi. “Si sono spesi moltissimo per questa data sia il curatore del progetto, padre Gianni Criveller del Pime, sia l’attivista Jackie Hung della Commissione giustizia e pace della diocesi di Hong Kong”. Il cardinale Tong “ha evidenziato la profezia della riflessione mazzolariana, soprattutto sui temi del dialogo e della non violenza”. Tong ha concluso il discorso con queste parole: “Il rifiuto di Mazzolari nei confronti della guerra e della violenza, il sostegno all’obiezione di coscienza contro ordini criminali da parte di autorità militari o politiche, è ancora oggi molto significativo, anche dopo 60 anni dal libro. Ora il mondo non è migliore di allora, e sembra che non impariamo mai dalle tragedie della storia”.

Il cardinale ha aggiunto: “La ‘teologia della pace’ proposta da Mazzolari è importante anche oggi, anche a Hong Kong e in Cina. Le parole di Mazzolari suonano a noi incredibilmente contemporanee: ‘La pace è il dono più fragile'”. Per la diocesi di Cremona ha preso la parola don Maurizio Ghilardi, direttore dell’ufficio missionario diocesano e parroco del Boschetto, la parrocchia dove è nato don Mazzolari. “Nel suo intervento – racconta don Bignami – ha ricostruito il percorso umano e sacerdotale di don Primo”: la sua formazione, il ministero a Cicognara e Bozzolo, il suo impegno per la pace e la giustizia, i concetti chiave del “Tu non uccidere”. Per ultimo padre Franco Mella del Pime ha messo in luce la vicinanza di idee sul tema della guerra tra don Mazzolari e don Milani. Il pomeriggio si è concluso con la visione di un docu-film “che ha cercato di attualizzare nell’esperienza di Hong Kong il messaggio di don Mazzolari e don Milani”. Bignami aggiunge: “La lingua italiana ha invece dominato la mattinata di lunedì 22 maggio. Alla Pime house si è replicata la presentazione di ‘Tu non uccidere’ per la comunità italiana di Hong Kong”. Erano presenti, tra l’altro, Antonello De Riu, console generale d’Italia in Hong Kong e Macau, e mons. Ante Jozic, responsabile della Missione di studio della Santa Sede che si occupa della Chiesa in Cina.