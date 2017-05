Papa Francesco: telegramma di cordoglio per vittime attentato Manchester

foto SIR/Marco Calvarese

“Profondamente rattristato per i feriti e la tragica perdita di vite causate dal barbaro attentato a Manchester”, Papa Francesco esprime la sua “profonda solidarietà con tutti coloro che sono stati colpiti da questo insensato atto di violenza”. È quanto si legge in un telegramma di cordoglio per le vittime dell’attentato terroristico avvenuto nella serata di ieri a Manchester, inviato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a nome del Papa. Nel telegramma, il Papa loda “gli sforzi generosi del personale di emergenza e di sicurezza” e assicura la sua preghiera “per i feriti e per tutti coloro che sono morti”, in particolare “per i bambini e i giovani che hanno perso la loro vita, e per le loro famiglie che sono nel lutto”.