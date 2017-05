Migrazioni: Milano, convegno Casa della carità su “Accogliere emergenze, promuovere diritti”. Interviene Filippo Grandi (Onu)

Sarà l’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ad aprire con una lectio magistralis i lavori dell’annuale convegno internazionale organizzato dal Souq – Centro studi sulla sofferenza urbana della Casa della carità, intitolato quest’anno “Accogliere emergenze, promuovere diritti”. L’obiettivo del convegno, che si terrà domani alle 9 nell’aula magna dell’Università degli studi di Milano, “è fare il punto sul fenomeno migratorio con un particolare focus sui temi dell’accoglienza, della legalità, dei diritti”. Ad aprire i lavori saranno Gianluca Vago, rettore dell’Università degli studi di Milano, Cristina Messa, rettore dell’Università degli studi Milano-Bicocca e Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano. La conferenza sarà seguita dalla tavola rotonda “La realtà dell’immigrazione: una questione di diritti e cittadinanza per tutti”, moderata dal direttore di Aggiornamenti Sociali, padre Giacomo Costa, alla quale parteciperanno: Massimo Livi Bacci, professore di demografia all’Università degli studi di Firenze, Gianni Tognoni, segretario del Tribunale permanente dei popoli e Guido Viale, sociologo e saggista. Le conclusioni saranno affidate a Emma Bonino, ex ministro degli Esteri, Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani del Senato e don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità.

Il convegno di domani si inserisce all’interno delle iniziative organizzate dalla fondazione milanese per sostenere la campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”, promossa da diverse sigle della società civile con Casa della carità.