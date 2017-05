Media: Sacro Convento Assisi, venerdì 26 una tavola rotonda su “Comunicare il nostro tempo” nel web, nei giornali e nel servizio pubblico

“Comunicare il nostro tempo” è il titolo della tavola rotonda che si terrà venerdì 26 maggio, dalle 9.30, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Un appuntamento in preparazione dell’evento di settembre “Il Cortile di Francesco”. Presenti tra gli altri, dopo il saluto del custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall’Orto, lo scrittore della Civiltà Cattolica, Francesco Occhetta, e il presidente della Federazione nazionale stampa italiana, Giuseppe Giulietti. La comunità francescana del Sacro Convento ha organizzato un incontro sull’importanza della comunicazione nel web, nei giornali e nel servizio pubblico alla luce del messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “’Non temere, perché io sono con te’ (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. “Con spirito di fraternità attendiamo – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, – il direttore generale della Rai per confrontarci sul ruolo del servizio pubblico e per illuminare le periferie del mondo”. Info: www.sanfrancesco.org