Diocesi: Montepulciano-Chiusi-Pienza, on line il sito web della parrocchia di Chianciano

È on line da alcuni giorni il sito internet della comunità parrocchiale di Chianciano Terme, guidata da don Carlo Sensani. “Un sito costruito secondo i dettami della Conferenza episcopale italiana – commenta don Domenico Zafarana, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza – tenendo presenti le linee guida dell’Ufficio informatico della Cei e avendo messo in conto le esigenze e le prerogative della parrocchia stessa, secondo un’espressa volontà di don Carlo, parroco di quella comunità”. Il sito è consultabile all’indirizzo www.parrocchiadichianciano.it da qualsiasi piattaforma web ed è anche ottimizzato per i vari tipi di smartphone di ultima generazione. “Continua così lo sviluppo mediatico fortemente voluto dal vescovo Stefano Manetti che – prosegue la nota – pochi mesi dopo il suo insediamento in diocesi ha costituito per la prima volta volta l’Ufficio per le Comunicazioni sociali che operi nel territorio diocesano, aiutando i parroci e le rispettive parrocchie a comunicare sempre più e sempre meglio, in maniera efficace, anche attraverso i nuovi mezzi della tecnica, il Vangelo che la Chiesa trasmette ormai da venti secoli”. Don Sensani, conclude la nota “ha espresso grande soddisfazione e gratitudine per il lavoro fatto, che servirà a fare conoscere alla collettività che naviga sul web le ricchezze della comunità locale così come le varie attività pastorali in cui è impegnata la parrocchia di Chianciano”.