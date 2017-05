Diocesi: mons. Gianotti (Crema) agli studenti della Fondazione Manziana, “la risposta all’amicizia di Gesù è l’amore fra voi”

“Gesù usa il linguaggio dell’amicizia. Il che è molto bello. Non ce la impone, perché l’amicizia non si può imporre, ma si sceglie. Ed egli ci lascia la libertà di scegliere l’amicizia con lui”. È quanto ha affermato il vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti, rivolgendosi ai partecipanti al pellegrinaggio della scuola diocesana Fondazione Carlo Manziana che si è tenuto nei giorni scorsi al santuario della Beata Vergine della Pallavicina. “L’occasione può passare anche attraverso questo pellegrinaggio che la scuola organizza”, ha proseguito il vescovo, aggiungendo che “le amicizie si costruiscono con impegno e con il tempo”. “Ricordate – ha concluso mons. Gianotti – che la risposta all’amicizia di Gesù è l’amore fra voi”. Al santuario erano presenti centinaia di alunni, dalla scuola dell’infanzia al liceo, accompagnati da insegnanti e genitori. Il pellegrinaggio è iniziato alla mattina ma la pioggia ha costretto ad un cambio di programma, visto che erano in programma tre pellegrinaggi: uno verso la basilica di santa Maria della Croce, uno alla Chiesa di Santa Maria in Bressanoro e il terzo al santuario della Madonna della Misericordia. Nel dialogo con i ragazzi sul tema dei pastorelli di Fatima, il vescovo ha domandato: “Cosa hanno fatto per diventare santi?”. “Niente di particolare”, ha proseguito mons. Gianotti, rilevando che Francesco, Giacinta e Lucia “hanno capito che anche un bambino può portare nel cuore il desiderio di Dio che tutti gli uomini si salvino”. Come riporta “Il Nuovo Torrazzo”, settimanale diocesano di Crema, è stato “molto simpatico il congedo finale con il vescovo che ha voluto salutare i bambini uno ad uno sulla porta della basilica”.