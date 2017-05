Diocesi: Catania, il 30 maggio pellegrinaggio annuale con l’arcivescovo Gristina al santuario “Madonna della Sciara”

Il prossimo 30 maggio la diocesi di Catania giungerà al santuario “Madonna della Sciara” per il tradizionale pellegrinaggio annuale. “Sarà mons. Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania, a guidare la chiesa catanese a Mompileri, per rinnovare il particolare e unico legame che da secoli unisce la diocesi al suo santuario e per affidare alla protezione della Vergine il cammino pastorale della Chiesa di Catania. Quest’ultima si riunirà, insieme ai rispettivi parroci, attorno al suo pastore sulla spianata del santuario per la celebrazione eucaristica, giungendovi a piedi da tre diverse zone del territorio diocesano. La Messa avrà inizio alle 18 e sarà presieduta da mons. Gristina, concelebrata da tutto il clero diocesano e partecipata dai religiosi e dalle religiose della diocesi, dagli alunni del Seminario arcivescovile dei chierici di Catania, dalla scuola per i ministeri e il diaconato permanente, dall’associazionismo cattolico diocesano e da tutto il popolo di Dio della chiesa catanese. Presenzieranno inoltre le autorità civili e militari, e volontari di Croce rossa italiana, Misericordia, Protezione civile.