Diocesi: Casale Monferrato, ricordato il beato Luigi Novarese. Per il card. Poletto “ha insegnato a testimoniare il valore salvifico della sofferenza”

Il beato don Luigi Novarese ha “insegnato a comprendere e a testimoniare il valore salvifico della sofferenza”. È quanto ha affermato il cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino, presiedendo la celebrazione eucaristica che lo scorso sabato ha concluso un pomeriggio dedicato al sacerdote di origine monferrina che 70 anni fa ha fondato il Centro volontari della sofferenza (Cvs). La messa è stata celebrata nella basilica salesiana del Sacro Cuore, a Casale Monferrato. “A sinistra dell’altare – si legge in una nota diffusa oggi – il quadro con l’immagine del beato Luigi Novarese che sarà affisso nella Chiesa accanto a quello del beato salesiano don Filippo Rinaldi. A destra la statua di Maria Ausiliatrice davanti alla quale venivano a pregare il giovane Luigi e la madre Teresa Sassone”. Nella stessa Chiesa, fino a 50 anni fa, erano conservate le stampelle utilizzate dal giovane Novarese con le quali egli si reggeva durante la malattia prima che fossero donate dai salesiani ai Silenziosi operai della croce. “È giusto che questa immagine di Novarese, fotografato a Lourdes mentre guida la preghiera degli ammalati, sia posta accanto a quella del beato Rinaldi”, ha osservato il card. Poletto nell’omelia, perché “a lui infatti, in una lettera, il giovane Luigi aveva chiesto di dare inizio a una novena a Maria Ausiliatrice e a don Bosco perché intercedessero per la sua guarigione. Le preghiere vennero esaudite e Novarese guarì per grazia divina”. Nella prima parte del pomeriggio, all’auditorium San Filippo, si è svolto il convegno “Luigi Novarese, Fatima e il Centro Volontari della Sofferenza” con a presenza del moderatore generale dei Silenziosi operai della croce, don Janusz Malski, di don Luigino Garosio, primo successore del beato Novarese alla guida dei Silenziosi operai della croce, e il biografo di Novarese, il giornalista Mauro Anselmo.