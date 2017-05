Diocesi: Caritas Roma, venerdì un convegno sulle “solitudini” di anziani, giovani e famiglie

“Le solitudini a Roma. La nuova pandemia sociosanitaria per anziani, giovani e famiglie”: è il titolo del convegno promosso dalla Caritas di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, che si svolgerà il 26 maggio, dalle ore 10 alle 17, presso la Sala Tirreno della Regione (via Rosa Raimondi Garibaldi, 7). L’incontro è anzitutto un confronto per far conoscere e individuare possibili soluzioni per “la solitudine” che cresce nella città d Roma e colpisce, in maniera differente, soggetti diversi: gli anziani, spesso isolati e impauriti al punto di barricarsi nelle loro case; i giovani troppo precocemente sfiduciati che si rifugiano negli schermi virtuali; le famiglie che non trovano nella società quegli aiuti di cui avrebbero bisogno. L’incontro inizierà con la proiezione di un documentario e la testimonianza dell’attore Giulio Scarpati. Seguiranno i saluti istituzionali di mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas, e Rita Visini, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio. I lavori della mattina proseguiranno con le relazioni del sociologo Mauro Magatti, dello psischiatra Tonino Cantelmi, di Massimo Pasquo, operatore della Caritas di Roma, e di Laura Baldassarre, assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale. Dopo la pausa pranzo, alle ore 15, si riprenderà con tre focus su anziani (Raffaella Modafferi, dirigente del Comune di Roma, e Gianni Pizzuti della Caritas di Roma); giovani (Giancarlo Cursi, Università Salesiana, e Elisa Manna, Caritas di Roma); famiglie (Emma Ciccarelli, Forum Famiglie Lazio, e Fabio Vando, Caritas di Roma).