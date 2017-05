Comunicazione: WeCa, domani ultimo “dialogo” in diretta con Carenzo e don Rondonotti su “Proposte e strumenti per una nuova cultura dell’informazione”

Si conclude domani, mercoledì 24 maggio, con il quinto appuntamento (ore 18.30-19), il ciclo d’incontri in diretta streaming “Comunicare speranza e fiducia”, proposto dall’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, a partire dalle parole di Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Alla diretta di domani interverranno Alessandra Carenzo e don Marco Rondonotti (Cremit – Università cattolica) presentando “Proposte e strumenti per una nuova cultura dell’informazione”. “Dalla lettura del messaggio – si legge in una nota – emergono numerosi temi decisivi: la promozione della speranza, l’attenzione per una comunicazione autentica e veritiera, la predisposizione di strumenti di ascolto e la responsabilità reciproca nella relazione comunicativa”. “Si tratta di tematiche percepite come centrali per il lavoro educativo svolto con giovani e adulti – prosegue la nota – per i quali sono stati costruiti una serie di strumenti operativi e di proposte per una nuova cultura dell’informazione”. È possibile intervenire durante la diretta inviando domande all’indirizzo incontri@webcattolici.it, commentando sulla pagina Facebook di WeCa e su Twitter con l’hashtag #incontriweca. Tutti i “dialoghi” sono resi immediatamente disponibili dopo lo streaming sul sito e sui profili social di WeCa.