Austria: Azione cattolica di St. Pölten, un premio per la parrocchia più eco-sostenibile

Un premio alle parrocchie più virtuose nelle politiche ambientali sostenibili: lo hanno indetto l’Azione cattolica della diocesi di St. Pölten, la Chiesa evangelica della Bassa Austria e l’arcidiocesi di Vienna. L’“Umweltpreis” (premio per l’ambiente) sarà attribuito a quelle parrocchie che risultino “fari” nella gestione del Creato e della sostenibilità ambientale. I tre premi, da mille euro ciascuno, valuteranno diversi ambiti d’azione proposti: edifici ecclesiastici, natura, shopping, trasporti, liturgia, istruzione ed esperienza della creazione, secondo il bando sul sito della diocesi di St. Pölten. Punti vincenti saranno l’isolamento termico o la illuminazione a Led, così come il digiuno dall’auto, la gestione dei rifiuti, l’uso di prodotti per la pulizia ecologici, l’uso di prodotti biologici o a chilometro zero per le mense, e la realizzazione di percorsi naturalistici. Armin Haiderer, presidente dell’Azione cattolica di St. Pölten, ha dichiarato che “è tempo di guardare a noi stessi ancora una volta come parte della creazione, e di assumerci la responsabilità per la gestione delle parrocchie con i propri talenti davanti a tutto il popolo”. Haiderer ha evidenziato che “vogliamo metterci sotto i riflettori e vogliamo anche incoraggiare gli altri a contribuire ad un mondo rispettoso dell’ambiente”. Secondo il responsabile del governo della Bassa Austria per l’ambiente, Stephan Pernkopf, “le parrocchie sono un partner importante del movimento per l’energia pulita” e il premio per l’ambiente “aiuterà a risparmiare energia e a modernizzare le chiese e le canoniche”.