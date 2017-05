Attentato a Manchester: card. Marx (Dbk), “più che mai dobbiamo stare insieme per la pace, l’umanità e la solidarietà”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) e della Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità europea (Comece), cardinale Reinhard Marx, ha scritto un messaggio di condoglianze al presidente della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, cardinale Vincent Gerard Nichols, nella triste occasione dell’attentato di ieri a Manchester: “Con costernazione e grande tristezza ho ricevuto la notizia dell’attentato suicida a Manchester, in cui soprattutto sono molti i giovani tra le vittime. Porgo a voi, ai fedeli e al vostro Paese, la mia solidarietà in queste ore dolorose. Siamo senza parole davanti all’uccisione di proposito e con crudeltà di così tanti giovani che partecipavano a un concerto pop. L’attacco colpisce il Regno Unito e tutta l’Europa. Più che mai dobbiamo stare insieme per la pace, l’umanità e la solidarietà. I miei pensieri e preghiere sono con i morti, i feriti e le loro famiglie. Data la violenza insensata ogni parola fallisce. Siate certi che la Chiesa in Germania è unita a voi nella preghiera”.