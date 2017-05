Attentato a Manchester: arcivescovo Justin Welby, “l’oscurità del male non ci travolgerà”

“Eroica Manchester, l’oscurità del male non ti travolgerà. Preghiamo per coloro che sono nel dolore e nella dura prova della perdita e per coloro che ci proteggono”. E’ il messaggio inviato questa mattina via tweet dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, all’indomani dell’attacco kamikaze a Manchester Artena che ha provocato morti e feriti, tra cui anche bambini, subito dopo il concerto della pop star Ariana Grande.

Heroic Manchester, dark evil cannot overcome it. We pray for those in sorrow on the hard journey of loss & pain, & for those who protect us — Justin Welby ن (@JustinWelby) May 23, 2017

E’ il peggiore attacco terroristico su suolo britannico dal 7 luglio del 2005 quando a Londra quattro bombe piazzate da Al Qaeda su mezzi del trasporto pubblico uccisero 56 persone, compresi i quattro kamikaze, e ne ferirono 700. Sono invece passati solo due mesi da quando il 22 marzo scorso un’auto ha investito una dozzina di passanti sul ponte di Westminster, a pochi metri dal Parlamento britannico e poi l’assalitore è sceso ed ha attaccato un poliziotto di guardia all’entrata dell’edificio.

Il vescovo anglicano di Manchester, David Walker, scrive: “Abbiamo già affrontato attacchi terroristici e quest’ultimo non ci sconfiggerà”.