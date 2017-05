Ue-America Latina: parlamenti riuniti a Firenze. In agenda Venezuela, Colombia, commerci, migrazioni e Brexit

(Bruxelles) Gli ultimi sviluppi della situazione in Venezuela e in Brasile, il processo di pace in Colombia, le relazioni con la nuova amministrazione statunitense, la crisi migratoria e la ratifica dell’accordo Ue-Cuba sul dialogo politico e la cooperazione: sono alcuni dei temi di attualità che saranno trattati all’assemblea Eurolat, ossia l’incontro dei membri del Parlamento europeo e dei parlamenti latinoamericani, riuniti fino al 24 maggio a Firenze. Al centro dell’attenzione anche le relazioni bilaterali Ue-America Latina e la preparazione del prossimo vertice Ue-Celac (Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici). All’inaugurazione, domani 23 maggio alle ore 12 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, parteciperanno il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il sindaco di Firenze Dario Nardella e i due co-presidenti dell’assemblea Euro-Latinoamericana (EuroLat) Ramón Jáuregui (Spagna) e Roberto Requião (Brasile). Nel programma dei parlamentari “ci saranno – chiarisce una nota – discussioni e votazioni riguardo al commercio, con particolare attenzione al potenziale effetto del Ttip e al Ttp nelle relazioni bilaterali Ue America Latina, e riguardo a come far fronte alla crisi del debito sovrano. La volatilità dei prezzi degli alimenti e la creazione delle scorte alimentari in entrambe le regioni, così come le questioni della sicurezza, soprattutto il traffico di armi, occuperanno un posto di rilievo nelle riunioni”. Attenzione sarà concentrata anche sui problemi dell’Ue, dal Brexit ai populismi fino all’emergenza migratoria.