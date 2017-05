Sviluppo sostenibile: Comitato economico e sociale, seminario su Agenda 2030 Onu. Jahier, “passare dai sogni alla realtà”

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile richiede “il coraggio di immaginare un nuovo mondo”. Si tratta di “una grande sfida per la quale dobbiamo avere l’ambizione di mettere opportunità e obiettivi davanti ai problemi. Un’agenda per la quale dobbiamo mostrare creatività e determinazione per trasformare un’idea in un discorso positivo europeo per lo sviluppo sostenibile dell’Ue”. Lo ha affermato Luca Jahier, presidente del Gruppo III – Interessi diversi del Comitato economico e sociale Ue, introducendo il seminario di due giorni in corso a Bruxelles sulla strategia europea per lo sviluppo sostenibile. Ricco il panel dei relatori, oltre 30, di diversi Paesi, chiamati a riflettere sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. L’agenda comprende 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs). “Per realizzare questa agenda dobbiamo avere la lungimiranza e la dedizione di proteggere ciò che in questo mondo è bello e fragile e prepararci al futuro”, ha dichiarato Jahier. “Ciò non significa che dobbiamo essere ingenui, perché cambiare è difficile… Occorre quella lungimiranza che ci dia la forza di procedere dai sogni alla realtà”. Il tema viene affrontato sotto molteplici aspetti: economici, sociali, ambientali, culturali. Tema – quello della conferenza – che tocca il nodo dei diritti, della cooperazione allo sviluppo, dell’innovazione tecnologica, degli stili di vita. Per seguire l’evento in streaming (inglese, francese, italiano) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-agenda-2030-webstream