Svezia: vescovo di Stoccolma Arborelius sarà cardinale. “Riconosciuti nostri sforzi per unità dei cristiani”

“Naturalmente è una grande gioia per la nostra particolare parte del mondo avere ricevuto l’attenzione del Papa, ma io sento un certo affanno!”: sono le parole del vescovo di Stoccolma Anders Arborelius, secondo quanto riferisce il sito della diocesi svedese, dopo che Papa Francesco ne ha annunciato la nomina a cardinale. “Siamo lieti che la Svezia e la Scandinavia facciano sempre più parte della cartina cattolica del mondo, così come la Chiesa cattolica faccia sempre più parte della cartina qui”, ha aggiunto il neo-cardinale che ha ancora detto: “Siamo lieti che il Papa riconosca i nostri sforzi e il nostro lavoro per l’unità dei cristiani”. “Dio ti ricolmi di benedizione in questa missione che non capisco di preciso che cosa implichi, ma capisco che si tratta di un riconoscimento ma anche di una responsabilità per la Chiesa più ampia”. Sono parole di Karin Wiborn, segretaria del Consiglio delle Chiese cristiane di Svezia, di cui il card. Arborelius è vice-presidente. In quest’anno “la diocesi cattolica di Stoccolma è uscita dalla periferia”, scrive ancora Wiborn, citando la canonizzazione di Maria Elisabeth Hesselblad nel giugno 2016 e la cerimonia per l’apertura del 500° della Riforma a Lund. “Oso sperare che il lavoro per l’unità dei cristiani e l’ecumenismo sia stato un fattore decisivo per il riconoscimento al vescovo Anders” scrive Wiborn che invita a vivere “questa festa con la consapevolezza che è anche una festa della cristianità svedese”.