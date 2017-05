Svezia: reazioni alla nomina a cardinale del vescovo Arborelius. Che afferma: “pensavo fosse uno scherzo”

Alle 18 di oggi nella Parrocchia di San Tommaso a Lund si celebrerà un Te Deum di ringraziamento per la nomina del vescovo Anders Arborelius a cardinale. E dopo la celebrazione un brindisi su invito del parroco Johan Lindén, che in un’intervista pubblicata oggi sul Svenska Dagbladet racconta che il vescovo era “a Lund sabato. Anche se la sua sede è a Stoccolma, viene qui spesso perché qui è cresciuto e si è convertito”. Per il parroco è una “grande notizia” e “ci vorrà tempo per digerirla”. Padre Lindén la vede come una scelta “in linea con la politica di Francesco” che pone “i cardinali della periferia della Chiesa, accanto a quelli dei Paesi cattolici tradizionali”. “Anche se siamo una minoranza in Svezia la nostra chiesa è in crescita ed è estremamente vivace e dinamica. Solo qui a Lund, siamo a servizio di circa 5mila persone di 90 nazionalità”. La notizia della nomina cardinalizia del vescovo di Stoccolma, “persona meravigliosa con una profonda spiritualità”, “è stata accolta con gioia in Svezia” riferisce il sito della televisione svedese Svt . Nel Paese i cattolici sono 150mila su una popolazione di 10 milioni. In un’intervista a Svt il neo-cardinale ha raccontato che è stata una sorpresa anche per lui e di aver pensato “fosse uno scherzo”, quando ha ricevuto la notizia domenica, mentre si trovava a Olofström per le cresime.