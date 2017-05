Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Fra Macron e Gentiloni intesa su Europa e G7. Svizzera, elettori dicono stop al nucleare

Italia-Francia: incontro all’Eliseo tra Macron e Gentiloni. Intesa su Europa, difesa e prossimo G7

Intesa ad ampio raggio, ieri a Parigi, tra il neo presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Paolo Gentiloni. Si trattava, per Macron, del secondo incontro dall’insediamento all’Eliseo, dopo quello con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Al centro dei colloqui Europa, sicurezza, economia, politica estera e il prossimo G7 che si svolgerà in Italia. Gentiloni ha osservato al termine dell’incontro che l’elezione di Macron rappresenta “una iniezione di fiducia e speranza per l’Europa”. Un’Europa che potrebbe segnare una intesa sul fronte delle migrazioni, per la difesa e la lotta al terrorismo, e marcare nuove tappe “verso l’Unione bancaria e fiscale”. “Sono certo che Italia e Francia lavoreranno insieme per una Unione europea più forte e più vicina ai cittadini”. Parole cordiali e di intesa sono quindi state rivolte da Macron, che si è concentrato sul G7, sui temi dell’ambiente e sui rapporti con gli Stati Uniti e all’interno dell’Ue con gli altri Paesi aderenti.

Migrazioni: vertice a Roma tra i ministri di Italia, Libia, Niger e Ciad. Centri di accoglienza in Africa

Si è svolto ieri a Roma un incontro tra il ministro dell’Interno italiano Marco Minniti con gli omologhi di Libia, Niger e Ciad. I quattro ministri hanno dunque siglato una dichiarazione congiunta che prevede l’istituzione di centri di accoglienza per migranti, “rispondenti agli standard umanitari internazionali”. Tali centri dovrebbero essere realizzati in Ciad e Niger, Paesi di transito dei migranti che arrivano in Libia dall’Africa sub-sahariana per poi imbarcarsi verso l’Italia.

Trump in Arabia Saudita: “combattere insieme il terrorismo. Una lotta contro la barbarie”

“La guerra al terrorismo non è guerra di religione”: è uno dei concetti espressi ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo primo discorso pronunciato a Riad (Arabia Saudita) davanti ai leader del Gulf Cooperation Council che riunisce gli Stati del Golfo Persico. Trump ha invocato una unità per contrastare l’estremismo. “Saremo diversi in presenza del male? Proteggeremo i nostri cittadini dalla sua ideologia violenta? Lasceremo che il suo veleno si sparga nelle nostre società? Lasceremo che distrugga i luoghi più sacri del pianeta?”. Trump ha chiesto il sostegno dei Paesi della regione, promettendo uguale appoggio dagli Usa. La lotta al terrorismo islamista va compiuta, per Trump, per “dare ai nostri figli un futuro di speranza che onori Dio”. “Questa non è una battaglia tra fedi o civiltà”, bensì una lotta “contro barbari criminali che cercano di distruggere la vita umana”.

Svizzera: gli elettori scelgono le energie pulite. Passa il referendum che rivede la strategia energetica nazionale

In una nuova domenica di referendum popolari, la Svizzera ha detto sì al graduale abbandono del nucleare, per imboccare la strada delle energie rinnovabili a scapito di quelle fossili. Gli elettori hanno infatti approvato col 58,2% la prima fase di attuazione della Strategia energetica 2050, che prevede la revisione della legge sull’energia. Si tratterà di un abbandono progressivo dell’energia nucleare, considerando che la Confederazione elvetica possiede 5 reattori che producono un terzo dell’elettricità del Paese. L’abbandono del nucleare dovrebbe avvenire entro il 2050.

Sport: la Juventus dei record vince anche lo scudetto. Ora sguardo rivolto alla finale di Champions

Juventus da record. Battendo in casa il Crotone per tre reti a zero, la squadra di Torino vince matematicamente (a una giornata dal termine del campionato) il suo 33° scudetto, il sesto di fila. Dopo la conquista della Coppa Italia si tratta del secondo successo dell’anno e già si profila all’orizzonte la finale di Champions League contro il Real Madrid, che a sua volta ha agguantato la vittoria della Liga spagnola. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha dichiarato a caldo: “Bisogna fare i complimenti a quei giocatori che hanno vinto i sei scudetti di fila; sono loro che entrano nella storia. E alla società, che assieme alla squadra ha fatto cose straordinarie. Ora dobbiamo focalizzarci sul giocare, e possibilmente vincere, la finale di Cardiff”. Gigi Buffon, portiere e alfiere della squadra, ha dichiarato: “Abbiamo scritto delle belle pagine che entrano nel libro della storia del calcio”.