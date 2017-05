Santuario della Spogliazione: card. Parolin, “il Pontefice è vicino alla città di Francesco”

“Il Pontefice è vicino alla città di San Francesco”. Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, al termine della Messa presieduta ieri ad Assisi nel nuovo Santuario della Spogliazione, prima celebrazione ufficiale dopo l’inaugurazione. “Vi porto i saluti, la vicinanza e la benedizione di Papa Francesco e mi farò interprete dei vostri sentimenti nei suoi confronti” ha aggiunto concludendo la Messa dopo avere ricordato le visite che il Santo Padre ad Assisi. Durante l’omelia in una chiesa gremita di fedeli, autorità religiose, civili e militari, il card. Parolin ha definito “provvida” l’iniziativa di erigere il Santuario da parte del vescovo Sorrentino e ha sottolineato quanto sia ancora attuale il gesto di San Francesco e la forza profetica in esso racchiusa. Parolin ha quindi evidenziato i molteplici aspetti della vita del Santo “che accolse il Vangelo con una radicalità ed essenzialità che affascina e stupisce, che attira e nello stesso tempo un po’ inquieta”. Il cardinale ha poi invitato i fedeli a riscoprire la gioia di essere cristiani incitandoli a porsi con fiducia sulle orme di Cristo e di Francesco. “Questo Santuario – ha precisato – è per tutti un richiamo ad essere autentici a fare un vero esame di coscienza, a spogliarci dell’egoismo e del peccato, di trovare la perla preziosa e la forza di abbandonare qualcosa del nostro mondo per riscoprire la gioia di essere cristiani, figli adottivi di Dio”. Prima della celebrazione ha visitato l’intero complesso vescovile.