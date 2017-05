Salute: Scienza & Vita, a Roma il XV convegno nazionale sul tema “Rosso come l’amore. Accanto alla persona malata tra scienza, dedizione e normalità”

“Rosso come l’amore. Accanto alla persona malata tra scienza, dedizione e normalità”. Questo il tema del XV convegno nazionale di Scienza & Vita e del XVII incontro delle associazioni locali, che si tiene venerdì 26 e sabato 27 maggio a Roma. Quest’anno, avverte una nota, “il focus è sulla sofferenza e sul dolore nell’esperienza della malattia. L’approccio è multidisciplinare, allo scopo di analizzare ed integrare gli aspetti scientifici con la dimensione valoriale e antropologica”. A tal fine sono coinvolti scienziati, giovani ricercatori, studiosi e operatori sanitari, ma anche testimonial che vivono situazioni particolari di fragilità, per “toccare con mano” le loro esperienze di vita. “L’intento – si legge nella nota – è quello di promuovere una visione diversa della malattia e della sofferenza che essa genera, ponendo l’attenzione sugli strumenti per alleviare il dolore attualmente a disposizione della medicina, su una corretta relazione paziente-medico, sulla promozione di una cultura diffusa dell’accoglienza e del dono di sé”.