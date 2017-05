Portogallo: Fatima, pellegrinaggio nazionale dei bambini celebrerà il “Miracolo del sole”

Il santuario di Fatima ha presentato il “Pellegrinaggio nazionale dei bambini”, che quest’anno si svolgerà il 9 e 10 giugno, incentrato sul tema: “Signora del Rosario, più brillante del sole”, in riferimento all’apparizione di Maria ai pastorelli avvenuta il 13 ottobre 1917. “In tale occasione, la Vergine si mostrò loro raccomandando di continuare a pregare il Rosario, e a non offendere più il Signore con i nostri peccati”, si legge nel documento di presentazione dell’iniziativa. Durante il corrente mese di maggio, la campagna preparatoria della celebrazione invita perciò i piccoli partecipanti ad “accogliere e a diffondere quella luce di Dio, che Maria trasmise alla Cova da Iria”, esortandoli a “illuminare la quotidianità di coloro che incontrano con un gesto semplice, come un sorriso, a ricordarsi di persone portatrici di quella luce, e a riscoprire maggiormente la vita dei pastorelli”. Fino ai giorni del Pellegrinaggio, essi sono inoltre spronati a “costruire concretamente il proprio sole, i cui raggi saranno costituiti dai fioretti realizzati, scritti e conservati in una scatola” che sarà finalmente offerta nella grande celebrazione presieduta dal vescovo diocesano, mons. António Marto. Tra gli eventi previsti, il programma del 39º “Pellegrinaggio nazionale dei bambini” evidenzia, in particolare, le visite ai luoghi delle apparizioni dell’Angelo, nella Loca do Cabeço e in Aljustrel, l’offerta floreale alla Vergine di Fatima, e una rappresentazione scenica nella basilica della Santissima Trinità.