Papa Francesco: ricevuto oggi in udienza il presidente dell’Irlanda

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente d’Irlanda, Michael D. Higgins, il quale ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “I cordiali colloqui – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – hanno esordito evocando i costruttivi rapporti che uniscono la Santa Sede e l’Irlanda, e la loro collaborazione. Ci si è poi soffermati su alcune tematiche di comune interesse, quali la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della sua dignità in ogni stadio e condizione di vita, la questione migratoria e l’accoglienza dei rifugiati, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Una speciale attenzione è stata rivolta ai giovani e alle famiglie. E’ stata poi rilevata l’importanza dei criteri etici nell’affrontare le sfide che la globalizzazione comporta, soprattutto a livello economico”. Infine, si è avuto “uno scambio di vedute circa le prospettive future del progetto europeo”.