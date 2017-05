Papa Francesco: Regina Coeli, “quante persone si sono allontanate dalla Chiesa” perché “non si sono sentite accolte”

“L’amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo”. A ricordarlo è stato il Papa, durante il Regina Coeli di ieri, in cui ha esortato a mettere “Dio al centro della nostra vita” e dedicarsi “al servizio dei fratelli, specialmente i più bisognosi di sostegno e di consolazione”. “Se c’è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull’esempio del Signore e con la sua grazia”, ha detto Francesco: “A volte i contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa”. “Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di Cristo, e invece è proprio lì che il maligno ci mette lo zampino e noi a volte ci lasciamo ingannare”, ha ammonito il Papa: “E chi ne fa le spese sono le persone spiritualmente più deboli”. “Quante di loro si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, non si sono sentite capite, non si sono sentite amate”, ha esclamato Francesco: “Quante persone si sono allontanate, per esempio da qualche parrocchia o comunità per l’ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che hanno trovato lì”. “Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito una volta per tutte”, la tesi del Papa: “ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare perché il nostro amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da quei limiti o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno si deve imparare l’arte di amare. Sentite questo: ogni giorno si deve imparare l’arte di amare, ogni giorno si deve seguire con pazienza la scuola di Cristo, ogni giorno si deve perdonare e guardare Gesù, e questo, con l’aiuto di questo avvocato, di questo Consolatore che Gesù ci ha inviato che è lo Spirito Santo”.