Papa Francesco: a priora agostiniane Cascia, “auspico che il santuario di Santa Rita sia sempre più segno eloquente che nulla è impossibile a Dio”

“Voi monache siete fari per i vicini, ma soprattutto per i lontani… Auspico che il santuario di Santa Rita sia sempre più il segno eloquente che nulla è impossibile a Dio”: è quanto Papa Francesco ha scritto alla priora delle agostiniane di Cascia, madre Maria Rosa Bernardinis, in occasione della festa di Santa Rita che si è celebrata oggi a Cascia. Il pontificale è stato presieduto dal card. Giovanni Layolo, presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Con lui hanno concelebrato l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, padre Joseph Farrell, vicario generale degli agostiniani, padre Luciano De Michieli provinciale d’Italia dei figli del vescovo di Ippona, padre Bernardino Pinciaroli, rettore del santuario, sacerdoti diocesani e religiosi della zona pastorale di Cascia. Presenti diverse autorità civili e militari ad iniziare dal vice presidente della Camera dei deputati Marina Sereni, dal presidente della Giunta regionale dell’Umbria Catiusca Marini, dal presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Donatella Porzi, dal sindaco di Cascia Gino Emili. Nell’omelia il cardinale Layolo ha sottolineato la caratteristica di santa Rita di essere donna di pace e “oggi – ha detto – abbiamo bisogno che ci ottenga questo grande dono: pace nelle nostre famiglie sempre più minacciate nella loro unità interna; ma anche tra le nostre famiglie, così sovente separate da opposti interessi e da vane ambizioni; pace nella nostra amata Patria, l’Italia, e in tutta l’Europa, perché non prevalgano particolari interessi contingenti, ma il senso del bene comune e la generosità verso tutti coloro che sono più bisognosi o meno favoriti; pace in tutto il mondo, dove infuriano tanti conflitti armati con innumerevoli vittime innocenti, con troppo sangue e troppe lacrime”.