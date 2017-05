Oratorio: Dessì (Anspi), “dialogo costante con la base e con la pastorale giovanile”

“Un’Anspi allineata ai tempi, capace di dialogo e proposte”. La immagina così Giuseppe Dessì, presidente dell’Associazione nazionale San Paolo Italia, come afferma in un’intervista ad “Anspi Oratori e circoli”, che il Copercom pubblica oggi in anteprima. Dessì traccia le linea guida della nuova presidenza, che dovrà innanzitutto affrontare “il fenomeno del calo degli iscritti”, che “non riguarda solo l’associazionismo”. Su questo, osserva Dessì, “ci confronteremo in Consiglio perché, insieme alla progettazione sociale, il tesseramento è l’unica fonte di entrate”. Inoltre, “occorre ascoltare i bisogni della base. Ho sempre dato molta importanza al ruolo dei comitati regionali, ma oggi è tempo di fortificare quelli zonali, perché è lì che si realizza il contatto col territorio e da cui possiamo avere il polso della situazione”. “La mia idea di presidenza – prosegue Dessì – è quella del dialogo costante con la base: se non ne comprendi le reali esigenze non puoi governare”. Quella che “immagino non è una nuova associazione, bensì un’associazione nuova, più allineata ai tempi, più presente nel tessuto sociale, più disponibile al confronto con chi ci è affine e con la pastorale giovanile, capace di evidenziare il nostro specifico, quello che oltre mezzo secolo di storia ci ha consegnato”. Per quanto riguarda la formazione, aggiunge Dessì, “deve diventare strutturale”. Il servizio civile, sottolinea, “rappresenta un punto di forza: deve proseguire sulla via intrapresa, dando continuità ai progetti e al supporto che i volontari offrono agli zonali”. Infine si dovrà porre mano “al delicato tema dello sport, perché veniamo da una batosta, quella del 2015, dovuta al mancato riconoscimento da parte del Coni”. La pratica sportiva, conclude Dessì, è “un elemento trainante per l’oratorio. Spero quindi di poter creare un gruppo di dirigenti nazionali che possano curare al meglio il settore”.