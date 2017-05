Ong e migranti: Cipsi, “basta attacchi strumentali, ora una corretta informazione e responsabilità Ue”

Un appello “a cessare polemiche, accuse ingiustificate e mala-informazione, per mettere al centro del dibattito la relazione tra cooperazione internazionale e migrazioni. È assolutamente necessario cessare gli attacchi strumentali per iniziare una corretta ed adeguata informazione e mettersi al lavoro”. Così Guido Barbera, presidente del Cipsi (Coordinamento che riunisce 30 Ong e associazioni), a conclusione dell’assemblea dei soci che si è svolta a Ripalimosani (Campobasso). “Bisogna assolutamente rivedere le normative in vigore a livello Ue – ha precisato Barbera -, perché sono di un’altra epoca e anti-solidali. Il fenomeno migrazione non è governato e ci si limita a risposte emotive, di paura o chiusura. I sistemi di accoglienza non sono armonizzati. Il principio della Convenzione di Dublino, secondo la quale lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di un migrante è lo Stato in cui il richiedente ha fatto il proprio ingresso nell’Unione europea, è un criterio esclusivamente geografico e giuridicamente sconcertante”.

“Riteniamo che debba essere l’Unione europea, e non il singolo Stato, ad assumere le responsabilità – ha affermato Barbera -; e la persona migrante ha il diritto alla soggettività di decidere e partecipare alla scelta di dove andare”. Barbera ha anche detto che “non si possono utilizzare i fondi della cooperazione internazionale per i respingimenti dei migranti”, auspicando che in sede nazionale e internazionale siano “ben distinti, anche come voce di bilancio e caratteristiche”. Secondo il Cipsi vanno invece “potenziate le risorse per ricerca e soccorso nel mar Mediterraneo per salvare vite umane: la vita di ogni essere umano va difesa e tutelata nella sua pienezza. Chi non lo fa e utilizza le sofferenze della vita per interessi e fini politici, non fa politica e contribuisce a costruire inciviltà”. Nel corso dell’assemblea del Cipsi sono stati ammessi due nuovi soci: Gruppo Missioni Alem Napoli e Oghogho Meye di Formigine.