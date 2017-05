Notizie Sir del giorno: Papa Francesco ad Assemblea Cei, Pietro Grasso su Falcone e Borsellino, Centrafrica

Papa Francesco: ad Assemblea Cei, “confronto aperto, umile e franco”, “respiro e passo sinodale”

“Vi auguro che queste giornate siano attraversate dal confronto aperto, umile e franco. Non temete i momenti di contrasto: affidatevi allo Spirito, che apre alla diversità e riconcilia il distinto nella carità fraterna”. È quanto si legge nel testo scritto, consegnato dal Papa al termine dell’incontro riservato con i vescovi, con cui si è aperta la 70ª Assemblea generale della Cei. “Vivete la collegialità episcopale, arricchita dall’esperienza di cui ciascuno è portatore e che attinge alle lacrime e alle gioie delle vostre Chiese particolari”, l’invito di Francesco, secondo il quale “camminare insieme è la via costitutiva della Chiesa; la cifra che ci permette di interpretare la realtà con gli occhi e il cuore di Dio; la condizione per seguire il Signore Gesù ed essere servi della vita in questo tempo ferito”. (clicca qui)

Card. Bagnasco: a Papa Francesco, “sostegno a nuovo presidente nel servizio a beneficio nostre Chiese”. Grande “attenzione ai giovani”

“Questa Assemblea è chiamata ad eleggere una terna con cui contribuire alla nomina del nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana”: lo ha ricordato il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, nel suo saluto al Papa, a proposito della principale novità dell’assise che si è aperta oggi. “Assicuro fin d’ora – ha proseguito – la volontà di tutti nel riconoscerlo e sostenerlo in questo servizio a beneficio delle nostre Chiese, mentre personalmente la ringrazio per la fiducia che mi ha accordato in questi anni”. Bagnasco ha anche ricordato la grande attenzione dei vescovi italiani per i giovani: “In sintonia con gli Orientamenti pastorali del decennio e il Sinodo da lei indetto, vogliamo non soltanto farci carico degli aneliti e delle domande che le nuove generazioni portano nel cuore, ma anche ascoltarne con sollecitudine la voce”. (clicca qui)

Falcone e Borsellino: Pietro Grasso, “non eroi” ma “cittadini modello per tutti noi”

Non si debbono cucire addosso a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino “gli abiti degli eroi perché apparirebbero come modelli inarrivabili. Sarebbe più giusto, piuttosto, dipingerli per quello che erano: uomini come noi ma fedeli ai propri ideali di legalità e giustizia, per i quali hanno sopportato indicibili amarezze e pesantissime privazioni, servendo lo Stato fino in fondo anche a costo di morire”. Lo scrive in una nota per il Sir Pietro Grasso, presidente del Senato, ricordando i due magistrati uccisi dalla mafia, alla vigilia del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui perse la vita Falcone, seguita il 19 luglio dall’attentato di via D’Amelio che costò la vita a Borsellino. “Non eroi”, avverte Grasso ricordando che di due magistrati furono per lui due “maestri”, bensì “cittadini modello: ciascuno di noi, ognuno secondo la propria competenza e possibilità – assicura -, può esserlo”. (clicca qui)

Centrafrica: p. Gazzera (missionario) dopo il richiamo del Papa. “Situazione inasprita”. Chiesa unica voce autorevole

“Quando il Papa parla di un Paese purtroppo c’è da preoccuparsi. Da qualche settimana la situazione si è inasprita attorno ad alcune città anche perché l’attenzione sul Paese si sta spegnendo”: così dice al Sir padre Aurelio Gazzera, carmelitano scalzo da vent’anni nella Repubblica Centrafricana, a commento delle parole pronunciate da Papa Francesco al Regina Coeli di ieri in cui ha esortato a far tacere le armi e far prevalere “la buona volontà di dialogare per dare al Paese pace e sviluppo”. (clicca qui)

Germania: “Valerie e il prete”, scommessa vinta per un progetto innovativo. Confronto prete-giovani e racconto in presa diretta

Grande successo di contatti e di critica e valutazioni eccellenti da parte della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), per il progetto annuale, conclusosi ieri, “Valerie e il prete”, che presentava l’evoluzione del rapporto quotidiano tra il giovane parroco Franziskus von Boeselager, della diocesi di Munster, e la giovane giornalista atea Valerie Schönian. Un bilancio molto positivo del progetto è stato offerto dal presidente della Commissione per il clero, le professioni e i servizi della Chiesa, il vescovo di Munster, mons. Felix Genn: “Il progetto è stato un prezioso contributo al rafforzamento e la percezione dell’immagine dei sacerdoti”. (clicca qui)

Sviluppo sostenibile: Comitato economico e sociale, seminario su Agenda 2030 Onu. Jahier, “passare dai sogni alla realtà”

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile richiede “il coraggio di immaginare un nuovo mondo”. Si tratta di “una grande sfida per la quale dobbiamo avere l’ambizione di mettere opportunità e obiettivi davanti ai problemi. Un’agenda per la quale dobbiamo mostrare creatività e determinazione per trasformare un’idea in un discorso positivo europeo per lo sviluppo sostenibile dell’Ue”. Lo ha affermato Luca Jahier, presidente del Gruppo III – Interessi diversi del Comitato economico e sociale Ue, introducendo il seminario di due giorni in corso a Bruxelles sulla strategia europea per lo sviluppo sostenibile. (clicca qui)

Reliquie San Nicola in Russia: Hilarion, “una speciale provvidenza divina”

(Bari) – “Nel maggio di ogni anno celebriamo la festa di San Nicola e ascoltiamo l’inno liturgico”. È quanto ha affermato il metropolita Hilarion Alfeev, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, al termine della divina liturgia celebrata ieri nella cripta della basilica di San Nicola di Bari. Liturgia che ha preceduto la consegna della sacra reliquia di San Nicola, fino al 28 luglio, al Patriarcato di Mosca. “La traslazione delle sacre reliquie di San Nicola da Myra a Bari – ha ricordato – è avvenuta 930 anni fa, e come allora, la Chiesa ortodossa russa ha riconosciuto oggi, in questo evento, una speciale provvidenza divina”. (clicca qui)