Laos: la minoranza cristiana è in festa per la porpora a mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun

La piccola comunità cristiana del Laos (circa 45.000 persone, l’1% della popolazione) è in festa dopo l’annuncio di Papa Francesco che nominerà il 28 giugno prossimo 5 cardinali: tra questi vi è mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vicario apostolico di Pakse, che diventerà il primo cardinale del Laos. La minoranza cattolica in Laos, secondo l’agenzia asiatica Ucanews, è molto povera ed è costituita da fedeli di origine vietnamita o gruppi etnici che vivono sulle colline. Il vescovo Ling, 73 anni, è infatti di etnia Khamu, presente nel nord del Laos e nel Sud della Cina. Il vicariato di Pakse – la seconda città più grande del Laos dopo la capitale Vientiane – copre un territorio dove vivono 1,3 milioni di persone ma solo 15.120 sono cattolici, e vivono nelle province di Champasak e Saravan. Ci sono 6 preti diocesani, un sacerdote religioso, 9 religiosi e 16 suore e 8 seminaristi. Il vescovo Ling è molto amato dalla piccola comunità cristiana, anche perché si è spesso battuto per difendere l’ambiente e le minoranze etniche, opponendosi alla rapida deforestazione che spinge gli abitanti dei villaggi a fuggire dalle loro terre, innestando una serie di problemi sociali. “Stiamo distruggendo noi stessi – diceva il vescovo Ling in una intervista a Ucanews -. Non solo a causa dei cambiamenti climatici ma per una volontà umana molto sbagliata che sta distruggendo il pianeta terra”.