Istat: inflazione in lieve accelerazione, media 1,4% in 2017

(DIRE-SIR) – In presenza di una crescita moderata dei consumi e di aumenti salariali ancora limitati, la dinamica di fondo dell’inflazione segnerà un aumento leggermente più sostenuto rispetto al 2016. Nel 2017, la crescita del deflatore della spesa delle famiglie si attesterà in media all’1,4%, dopo due anni di crescita nulla; il deflatore del Pil registrerà una variazione più contenuta (0,8%), rispecchiando le minori spinte delle componenti interne. Così l’Istat nelle “Prospettive per l’economia italiana nel 2017”.

