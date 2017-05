Germania: “Valerie e il prete”, scommessa vinta per un progetto innovativo. Confronto prete-giovani e racconto in presa diretta

Grande successo di contatti e di critica e valutazioni eccellenti da parte della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), per il progetto annuale, conclusosi ieri, “Valerie e il prete”, che presentava l’evoluzione del rapporto quotidiano tra il giovane parroco Franziskus von Boeselager, della diocesi di Munster, e la giovane giornalista atea Valerie Schönian. Il progetto ha lasciato in eredità una notevole mole di materiale su cui riflettere per la pastorale giovanile e vocazionale in Germania. Un bilancio molto positivo del progetto è stato offerto dal presidente della Commissione per il clero, le professioni e i servizi della Chiesa, il vescovo di Munster, mons. Felix Genn: “Il progetto è stato un prezioso contributo al rafforzamento e la percezione dell’immagine dei sacerdoti. Allo stesso tempo, i molti contributi della giornalista Valerie Schönian sono stati dei preziosi suggerimenti per capire la fede”, ha detto mons. Genn. Franziskus e Valerie hanno curato insieme il blog www.valerie-und-der-priester.de con testi quotidiani e video. Il successo è stato confermato dagli alti numeri di contatti su internet: “Dobbiamo avere il coraggio di sperimentare – ha ribadito Genn – e il progetto ha funzionato, con Valerie e il prete che hanno mostrato attraverso dialoghi allegri e rilassati e il confronto sulla ricerca e sul dubbio, come apprendere e comprendere i sacerdoti e la loro vita”. 100mila i contatti medi mensili, 60mila lettori fedeli del blog, e oltre un milione di utenti tra Facebook, Twitter e Youtube.