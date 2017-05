Festival della Comunicazione: Cesena, nel pomeriggio incontro su “Comunicare la solidarietà” con don Patriciello

Sarà “Comunicare la solidarietà” il tema dell’incontro che si svolgerà oggi pomeriggio, a Cesena, nell’ambito del Festival della comunicazione, evento promosso da Società San Paolo e Paoline con l’organizzazione del “Corriere Cesenate”, settimanale della diocesi di Cesena-Sarsina, assieme all’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. Alle 17.30, nella sala lignea della biblioteca Malatestiana interverranno don Maurizio Patriciello, parroco di Parco Verde di Caivano (Na) noto per le sue battaglie nella Terra dei fuochi, e Laura Delsere, coordinatrice di redazione della rivista “Sovvenire” della Cei. Nel corso del pomeriggio sarà presentato il progetto “Le mani, la testa e il cuore” della parrocchia Gesù Divin Salvatore di Roma, vincitore del concorso “IfeelCud 2016” promosso dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica della Cei. In serata, a partire dalle 21 presso il cinema Eliseo, la rassegna di film si chiuderà con la proiezione di “La masseria delle allodole”, tratto dall’omonimo romanzo di Antonia Arslan che sarà al Festival di Cesena giovedì 25. Il cinema Eliseo ospiterà anche l’unico appuntamento in programma per la giornata di domani, martedì 23 maggio: alle 21, l’attore Roberto Mercadini proporrà il monologo “La bellezza delle parole”. Sempre aperte e visitabili le mostre dedicate a “Dalle origini dell’Olivetti fino agli ‘70”, “Comunicare la Parola. Volumi liturgici della Diocesi di Cesena-Sarsina” e “Ex voto contemporanei alla Madonna del Monte”.