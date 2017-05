El Salvador: nuovo cardinale Rosa Chavez, “immeritato riconoscimento nel nome di Romero”

“Ricevo questo immeritato riconoscimento nel nome di mons. Romero”. Sono le prime parole di mons. Gregorio Rosa Chávez, settantacinquenne vescovo ausiliare di San Salvador, che sarà il primo salvadoregno ad essere creato cardinale. “È una gran sorpresa”, ha detto il presule, intervistato ieri all’uscita dalla chiesa dall’emittente radiofonica Maya Visión, il quale ha confessato anche di sentirsi quasi “schiacciato” di fronte a tale annuncio, definito “un regalo di Dio”. Al Signore e a Papa Francesco, mons. Rosa Chávez ha espresso “gratitudine profonda”, ipotizzando che il motivo della nomina sia il forte amore del Papa per la figura del beato vescovo Oscar Romero. In un comunicato il Ministero degli esteri ha espresso le felicitazioni per la nomina, ricordando il contributo del futuro cardinale per il dialogo che consentì la firma degli accordi di pace del 1992 che posero fine al periodo più buio della storia salvadoregna. Mons. Rosa Chávez è stato in gioventù stretto collaboratore di mons. Romero. Attualmente è presidente della Caritas per l’America Latina, per i Caraibi e della Caritas nazionale.