Diocesi: Roma, il 28 maggio la finale del primo concorso dedicato ai cori parrocchiali

Si svolgerà domenica 28 maggio la finale del concorso “Cantate inni con arte”, promosso dall’emittente radiofonica Radiopiù, con il patrocinio dell’Ufficio liturgico del Vicariato di Roma. Sono 30 i cori iscritti al concorso, che vede nel ruolo di presidente della giuria il compositore e direttore del coro della diocesi di Roma, monsignor Marco Frisina. Si tratta del primo concorso dedicato ai cori parrocchiali ed aperto alle parrocchie della diocesi di Roma e diocesi suburbicarie. Oltre ad una giuria di esperti che valuterà i brani arrivati, anche il popolo dei social ha espresso il proprio parere: oltre 5mila persone hanno votato il brano preferito sulla pagina facebook@radiopiunetwork. Le votazioni si sono chiuse ufficialmente il 18 maggio e i finalisti si sfideranno a partire dalle ore 20 di domenica 28 maggio presso la parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle nella zona Eur-Torrino (Roma). “Da questa iniziativa si potrebbe prendere spunto per un percorso comune di formazione – afferma don Francesco Indelicato, direttore di Radiopiù – per accennare ad una linea comune per la musica liturgica nella diocesi di Roma”. Il concorso, che prevede due sezioni sia di brani editi e inediti.