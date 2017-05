Diocesi: mons. Sorrentino (Assisi), il santuario della Spogliazione “arricchisce la città di una perla preziosa, quella che mancava”

“L’apertura di questo santuario arricchisce Assisi di una perla preziosa, quella che mancava. Ora più che mai dobbiamo sentirci tutti interrogati dal significato della ‘spogliazione’ e lavorare perché questa città possa esprimere al meglio l’accoglienza, il rispetto, l’attenzione dell’altro e la custodia del creato che la nudità Gesù prima e quella di Francesco poi esprimono”. È quanto afferma il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, al termine della settimana che ha portato all’inaugurazione del santuario della Spogliazione e alla celebrazione presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Oltre 6.300 persone hanno partecipato alla Settimana della Spogliazione, 15mila all’inaugurazione del santuario, 4mila alla messa con il card. Parolin e 600, ieri sera, al musical “Forza venite gente”, riproposto ad Assisi dopo 26 anni. Inoltre sono state circa 72mila le visualizzazioni della serata di venerdì scorso con padre Mirko Mazzocato, Marco Mammoli e fra Alessandro Brustenghi. “Alla fine di un’intensa settimana come quella appena trascorsa e visti i risultati – commenta mons. Sorrentino – mi viene dal cuore di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai vari momenti e coloro che si sono adoperati per realizzarli”. “Vorrei che gli assisani – conclude il vescovo – si sentano coinvolti in questo processo di rilancio del messaggio francescano considerando questo santuario, la piazza e lo stesso vescovado come propri”.