Diocesi: Loreto, domani la visita del card. Comastri per i 40 anni de “La morte del Giusto”

Domani sarà in visita a Loreto, su invito di Mons. Giovanni Tonucci, amministratore apostolico di Loreto, il card. Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. La visita dell’arcivescovo e delegato pontificio emerito di Loreto rientra nel programma delle celebrazioni per i 40 anni de “La morte del Giusto”, la Passione vivente ideata e voluta da p. Valentino Lanfranchi per coinvolgere l’intera parrocchia di San Flaviano di Villa Musone in un confronto con le “passioni”, le ingiustizie diffuse tra gli uomini contemporanei. Secondo il programma della visita, domani alle ore 18.30, nella basilica della Santa Casa, si celebrerà la Santa Messa presieduta dal card. Angelo Comastri e concelebrata da mons. Giovanni Tonucci; alle ore 21, nella tensostruttura “Benedetto XVI”–Villa Musone, si terrà la meditazione del card. Comastri sul tema “La Madonna ai piedi della Croce”.