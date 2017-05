Commissione Ue: raccomandazioni sui conti statali. Thyssen, “più formazione e aumento dei salari per migliorare il livello di vita”

Bruxelles, 22 maggio: conferenza stampa sulle Raccomandazioni di economia e finanza (foto SIR/CE)

(Bruxelles) “L’Unione europea sta crescendo, e questa tendenza proseguirà anche nel 2018, per il sesto anno consecutivo. Tuttavia la ripresa rimane fragile e disomogenea. È necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili per sostenere la crescita, comprese riforme economiche intelligenti e un’applicazione altrettanto intelligente della politica di bilancio. Oggi la Commissione europea raccomanda agli Stati membri un adeguato equilibrio tra la sostenibilità delle finanze pubbliche e un orientamento della politica di bilancio che contribuisca a rafforzare la ripresa e non a indebolirla”. Anche Pierre Moscovici, commissario per gli Affari economici e finanziari, rilascia un commento a proposito delle raccomandazioni specifiche per Paese 2017 rese note oggi dalla Commissione. I segnali positivi non mancano, ma la Commissione resta vigile. Marianne Thyssen, commissaria responsabile per l’occupazione, dal canto suo afferma: “Quest’anno la lotta contro la disuguaglianza è uno dei capisaldi della nostra valutazione. Abbiamo voltato pagina rispetto alla crisi: il prossimo capitolo è quello sociale. In un contesto di ripresa economica il nostro compito è ridare opportunità a coloro che sono rimasti indietro e rispondere alla domanda di nuove competenze investendo nell’istruzione e nella formazione di elevata qualità. All’aumento della produttività dovrebbe corrispondere un aumento dei salari. Solo così il nostro comune impegno a migliorare il livello di vita di tutti diventerà realtà”.