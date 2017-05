Commissione Ue: raccomandazioni sui conti statali. Dombrovskis, “riforme, investimenti e politiche di bilancio responsabili”

(Bruxelles) Le raccomandazioni specifiche per Paese 2017, documento presentato oggi dalla Commissione europea, delineano i suoi orientamenti in materia di politica economica per i singoli Stati membri per i prossimi 12-18 mesi. “L’economia dell’Ue e della zona euro sta dimostrando di essere resiliente, ma – vi si legge – continuano a far sentire i loro effetti la lentezza della crescita della produttività, le conseguenze della crisi, compreso il persistere delle disuguaglianze, e l’incertezza dovuta per lo più a fattori esterni”. La Commissione invita pertanto gli Stati membri “a sfruttare questa opportunità per rafforzare i fondamentali delle loro economie attuando le priorità economiche e sociali comuni individuate a livello europeo: rilanciare gli investimenti, portare avanti le riforme strutturali e perseguire politiche di bilancio responsabili”. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis dichiara: “Le tendenze economiche sono nel complesso positive; dovremmo quindi approfittare di questa opportunità per rendere le economie europee più competitive e innovative. Dovrebbe essere data la priorità a quelle riforme che possono rendere la crescita più inclusiva e rilanciare la produttività. Riforme strutturali, investimenti e un’attenzione costante a politiche di bilancio responsabili sono indispensabili per rafforzare e sostenere la ripresa economica dell’Ue”.