Cei: si apre oggi l’assemblea elettiva in Vaticano. Papa Francesco dialogherà con i vescovi

Si apre oggi, alle 16.30, la 70ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. I lavori assembleari, nell’Aula del Sinodo in Vaticano, saranno introdotti dal saluto del cardinale presidente; quindi il Santo Padre offrirà una breve introduzione, aprendo così il dialogo (riservato) con i vescovi. Papa Francesco consegnerà un testo scritto, si legge nella nota dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. Martedì 23, dopo la relazione del card. Bagnasco, i vescovi procederanno all’elezione della terna relativa alla nomina del presidente della Cei. Si confronteranno, quindi, sul tema principale di questa Assemblea: “Giovani, per un incontro di fede”. Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, il cammino di preparazione verso la prossima Settimana Sociale (Cagliari, 26-29 ottobre 2017), le norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici in Italia e una serie di adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. Mercoledì 24, alle 8.30, i vescovi concelebreranno l’Eucaristia nella Basilica di San Pietro. Giovedì 25, alle 13.30, nell’atrio dell’Aula Paolo VI si svolgerà la conferenza stampa conclusiva.