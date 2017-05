Avvenire: la prima pagina di domani 23 maggio. Papa ad Assemblea Cei, situazione economica in Italia, Trump in Israele, strage di Capaci

“Avvenire” dedica la fotocronaca di apertura all’Assemblea generale della Cei, inaugurata ieri dall’intervento da Francesco. La foto ritrae il Papa e il cardinale Bagnasco, mentre lo spazio dell’articolo di fondo è dato all’intervento del Santo Padre. Il secondo titolo principale è per la situazione economica. La Ue promuove la manovra, ma ci richiama sui conti, nel giorno in cui l’Istat certifica una piccola crescita del Pil. In un’intervista esclusiva ad “Avvenire”, il commissario europeo Pierre Moscovici dice: “Mi fa sorridere che continuino a trattarci di ‘eurocrati’. È davvero totalmente ingiustificato e fuori luogo. Perché se c’è un Paese che non può pensare che questa sia una Commissione di tecnocrati è proprio l’Italia, il solo Paese che ha beneficiato di tutte le flessibilità previste, e in modo massiccio. Parliamo di ben oltre 10 miliardi di euro per il solo 2016. Abbiamo concesso, unico Paese finora, la clausola per le riforme strutturali per quest’anno, e poi la clausola per gli investimenti per quest’anno e anche per il 2016, anche se in quell’anno in realtà gli investimenti invece di aumentare sono calati”. Un altro titolo di rilievo per il viaggio di Trump in Israele: pace possibile in Medio Oriente, dice il capo della Casa Bianca. Tra i commenti di “Avvenire”, una riflessione di Antonio Maria Mira a 25 anni dalla strage di Capaci e un intervento di Marco Morosini sul referendum energetico in Svizzera.