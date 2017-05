Assemblea Cei: card. Bagnasco al Papa, “assicuro fin da ora la volontà di tutti” nel riconoscere e sostenere nuovo presidente

(Siciliani-Gennari/SIR)

“Questa Assemblea è chiamata ad eleggere una terna con cui contribuire alla nomina del nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana”: lo ha ricordato il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, nel suo saluto al Papa, a proposito della principale novità dell’assise che si apre oggi. “Assicuro fin d’ora – ha proseguito – la volontà di tutti nel riconoscerlo e sostenerlo in questo servizio a beneficio delle nostre Chiese, mentre personalmente la ringrazio per la fiducia che mi ha accordato in questi anni”. Il porporato ha concluso il suo saluto citando le parole pronunciate dal Papa pochi giorni fa a Fatima: “Sotto la protezione di Maria, siamo nel mondo sentinelle del mattino che sanno contemplare il vero volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di amore”.