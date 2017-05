Vescovi Messico: un piano pastorale per la pace in ogni diocesi di fronte al dilagare della violenza

Un piano in ogni diocesi messicana per contribuire alla costruzione della pace. È la richiesta rivolta dalla Conferenza episcopale messicana, a partire dal Piano globale di pastorale che la Chiesa sta elaborando anche in seguito alla visita di papa Francesco, avvenuta lo scorso anno. Le linee del progetto per la costruzione della pace sono state illustrate ai vicari per la pastorale di tutto il Paese lo scorso 17 gennaio, attraverso una relazione di mons. Carlos Garfias Merlos, arcivescovo di Morelia e responsabile del settore “giustizia, pace e riconciliazione” dell’episcopato messicano. Secondo il presule, tale cammino nasce a partire dai “segni dei tempi” e, in particolare, dal fatto che “la violenza nel nostro Paese sta aumentando a livelli inimmaginabili e che la società, in generale, si trova in una situazione di confusione mentale e paralisi morale, sconcertata e disorientata, per una situazione inedita”. Mons. Garfias chiede allora un Piano che presti attenzione alle vittime della violenza e che aiuti a viere il perdono e la riconciliazione, ipotizzando la nascita di centri d’ascolto per le vittime, centri giovanili che promuovano la pace, programmi che prestino una speciale attenzione alle donne vittime di violenza, una formazione permanente per i sacerdoti per essere costruttori di pace. Guardando alle possibili tappe del progetto, la Chiesa messicana prevede la creazione in ogni diocesi di un settore diocesano di “giustizia, pace e riconciliazione” che sappia promuovere e coordinare progetti di pace in ogni parrocchia; l’istituzione di una Giornata diocesana della pace; un programma specifico in ogni diocesi per l’accompagnamento delle vittime, promuovendo la collaborazione con le istituzioni e con i diversi attori della società civile. Intanto un gruppo di giovani, chiamati “Generazione Francesco”, ha promosso per domenica 21 maggio nella cattedrale di Città del Messico un momento di preghiera sotto lo slogan “Mai più sacerdoti assassinati”, in occasione della Giornata nazionale di preghiera per la pace in Messico e per la libertà religiosa.