Vaccini a scuola: Albano (garante infanzia), “obbligatorietà è nuovo passo in avanti a tutela dell’infanzia”

“Dopo l’approvazione dei Livelli essenziali di assistenza, con l’obbligatorietà dei vaccini abbiamo compiuto un nuovo passo in avanti a tutela dell’infanzia”. È quanto ha affermato oggi Filomena Albano, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, intervenendo al convegno della Federazione italiana medici pediatri “Children 2017” che si è svolto a Bari. Albano ha parlato del tema dei diritti dei minori in Italia, osservando che “la vaccinazione è un mezzo insostituibile per la protezione dell’infanzia, a tutela sia del singolo che dell’intera comunità”. La garante ha sottolineato anche l’importanza del ruolo attivo e sociale del pediatra di fronte alle sfide di una società in forte cambiamento. Per Albano, “le diverse e nuove dipendenze che vedono coinvolte le persone di minore età, la presenza di tanti minori stranieri soli, le tante forme di trascuratezza e di violenza a danno dei minori, chiedono di valorizzare il ruolo attivo e sociale del pediatra, figura di rifermento cardine nel rapporto fiduciario con il bambino e le famiglie”. Ribadendo il valore dell’intervento legislativo sui vaccini, la garante per l’infanzia ha rilevato che “il provvedimento appena approvato va accompagnato con un forte investimento sulla consapevolezza del valore della vaccinazione, poiché la conoscenza consapevole diffusa è la forma più efficace di prevenzione a tutela dell’infanzia”.