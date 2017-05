Solidarietà: Roma, domenica le “AngelOlimpiadi” per bambini in difficoltà

Si terranno domenica 21 maggio, a Roma, le “AngelOlimpiadi”, giornata di sport e solidarietà dedicata a bambini in situazioni di difficoltà, ospiti di case famiglia e d’accoglienza. L’iniziativa, promossa da volontari e amici di “Angeli per un giorno”, attività del Movimento Regnum Christi sostenuta dall’Università Europea di Roma (Uer), si svolgerà alle 10, a Montespaccato, nel campo del Virtus Boccea dove si allena solitamente la squadra di calcio dell’Uer. Dopo i giochi liberi ai quali prenderanno parte i bambini, alle 12 il vescovo Josef Clemens, segretario emerito del Pontificio Consiglio per i laici, presiederà la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio si svolgeranno le “AngelOlimpiadi”, con giochi, gare, sorprese e regali. “A ogni bambino – spiegano i promotori – verrà consegnata una maglietta e una medaglia ricordo. Tutta la giornata si svolgerà all’aperto, in un contesto di sole, spazi verdi e natura”. “Gli angeli volontari sono principalmente amici e studenti dell’Università Europea di Roma, formati e accompagnati dai membri del Regnum Christi”, prosegue la nota, ricordando che “già da molti anni, grazie ad ‘Angeli per un giorno’, regalano momenti di allegria a questi bimbi, organizzando pomeriggi di giochi e di sport”. Molti di questi volontari non si limitano ad essere “Angeli per un giorno”, ma portano avanti il loro impegno in modo continuativo dedicando parte del proprio tempo ai bambini delle case famiglia.