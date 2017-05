Salute: Aris, a Roma il 23 maggio il seminario sul “rischio clinico”

Sarà la responsabilità medica e sanitaria, alla luce della riforma Gelli-Bianco, il tema del seminario che si svolgerà martedì 23 maggio, a Roma, nella sede nazionale dell’Associazione religiosa Istituti socio-sanitari”. Sarà lo stesso on. Federico Gelli ad introdurre i lavori, con inizio previsto alle 10. “Sarà data particolare attenzione alle responsabilità che coinvolgono, in caso di incidente clinico, le strutture – si legge in una nota – pur senza trascurare tutto ciò che riguarda la sicurezza del paziente. Sicurezza che, come raccomanda il ministero della Salute, si colloca nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità”. A seguito della riforma è necessaria “l’adozione di pratiche di governo clinico che consentano di porre al centro della programmazione e della gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini, valorizzando il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità”. “Si tratta di una svolta storica per la sanità italiana”, spiega Gelli, rilevando che “con questo provvedimento, atteso da oltre un decennio dagli operatori della sanità, riusciremo a dare risposta principalmente a due problematiche: la mole del contenzioso medico-legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica”. L’incontro, che si concluderà verso le 17, “intende essere un momento di proposta e di confronto tra associati, professionisti della sanità e giuristi, esperti nelle varie aree di applicazione della legge – conclude la nota – nell’attesa dei relativi decreti attuativi”.